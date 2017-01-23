В Пскове сбит пешеход на проспекте Энтузиастов

В Пскове 23 января сбит пешеход на проспекте Энтузиастов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, наезд совершил водитель «Форда», мужчина 1954 года рождения, в 07.15 у дома 11.

Молодой человек 1988 года рождения переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил незначительные травмы, отпущен из травмпункта.

Всего за 23 января на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. 1 ДТП совершено нетрезвым водителем.

В 00.10 в Палкинском районе на 1-м километре дороги Речевицы - Лесное (в районе деревни Лесное) ГАЗ-3110 (Волга) съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадал водитель 1954 года рождения, пьяный.

В 10.35 Дедовичском районе на 10-м километре дороги Дубровка - Дедовичи (в районе деревни Крючково) водитель «Фольксвагена» (мужчина 1991 года рождения) при обгоне совершил столкновение с автомашиной «Хендай». Управлявший «Хендаем» мужчина 1975 года рождения госпитализирован.

Также в сводку попало происшествие за 7 января. В Локнянском районе в 12.30 на 247-м километре дороги Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки «Крайслер» съехал в кювет и совершил наезд на дерево. Водитель «Крайслера», мужчина 1977 года рождения, через 2 дня после происшествия, 9 января, самостоятельно обратился в травмпукт в Санкт-Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей