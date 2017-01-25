Депутаты областного Собрания просят учесть интересы пешеходов и инвалидов-колясочников при благоустройстве улицы Яна Райниса

Депутаты областного Собрания направили в адрес главы Пскова Ивана Цецерского и главы городской администрации Игоря Калашникова обращение с просьбой оборудовать пешеходную зону улицы Яна Райниса на участке от Дамбы до Производственно-интеграционных мастерских и Центра лечебной педагогики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, подписи под письмом поставили первый вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов, депутат, избранный по округу №4 (в границы которого входит микрорайон Корытово), Анатолий Тиханов, а также депутаты Алексей Васильев и Марина Борисенкова.

В обращении отмечается, что этот район города имеет важное социальное значение не только для проживающих на его территории граждан, но и для родителей с детьми, которые ежедневно добираются по улице Яна Райниса в Центр лечебной педагогики и детский сад №14, для маломобильных граждан, направляющихся в Интеграционные мастерские, а также для псковичей, отдыхающих в Корытовском лесопарке. «Отсутствие тротуаров на протяжении всей улицы, её неудовлетворительное освещение в тёмное время суток заставляет их ежедневно подвергать свои жизни опасности», - написано в обращении.

Парламентарии напомнили псковским градоначальникам, что история проблемы насчитывает более 20 лет, однако, многочисленные обращения граждан сделать дорогу безопасной для передвижения пешеходов и людей в инвалидных колясках, до сих пор оставались без должного внимания со стороны городских властей.

«Нам стало известно, что запланирована реконструкция улицы Яна Райниса, но по проекту только небольшой её участок будет благоустроен по всем градостроительным нормам. И опять жителям улицы, инвалидам, пожилым гражданам и родителям с детьми придётся передвигаться в темноте, по узкой проезжей части, рискуя своей жизнью», - высказали своё несогласие с таким подходом к решению проблемы депутаты.

Позицию парламентариев также поддержало региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов», направив городским властям письмо с аналогичной просьбой.

Первым итогом обращения депутатов регионального парламента и общественников стала рабочая встреча с участием главы Пскова Ивана Цецерского, председателя Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутата Марины Борисенковой, директора Центра лечебной педагогики, члена Общественной палаты РФ Андрея Царёва и члена Псковского отделения «Всероссийского общества инвалидов» Николая Петрова.

Иван Цецерский согласился с необходимостью скорейшего решения проблемы и выразил свою позицию: «Это должно стать местом для отдыха псковичей и гостей города с учётом требований доступности для маломобильных групп».

Участники встречи договорились о создании рабочей группы, которая займётся проработкой возможных вариантов благоустройства территории и подготовкой концепции её планировки.

Источник: Псковская Лента Новостей