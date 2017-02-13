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«Лада Приора» с заснувшим водителем врезалась в «Мерседес» в Опочецком районе

13.02.2017 15:52 ПЛН, Псков

В Опочецком районе «Лада Приора» с заснувшим водителем врезалась в «Мерседес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 11 февраля в 01.50 на 394-м километре шоссе Санкт-Петербург-Невель, у поворота на деревню Матюшкино.

Водитель ВАЗ-217230, молодой человек 1995 года рождения, при движении уснул, потерял управление и совершил касательное столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Мерседес - Бенц», под управлением молодого человека 1984 года рождения.

Водитель «Приоры» получил незначительные травмы, не госпитализирован. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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