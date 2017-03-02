Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
В Пскове произошло очередное ДТП с пострадавшим на Крестовском шоссе, 41
03.03.2017 11:30 ПЛН, Псков
В Пскове произошло очередное ДТП с пострадавшим на Крестовском шоссе, 41 (перекресток с ул. Зимней). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 марта в 10.58.
Молодой человек 1989 года рождения, управляя автомашиной «Хендай Элантра», проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «БМВ», под управлением молодого человека 1988 года рождения.
Пассажирка БМВ 1990 года рождения самостоятельно обратилась в травмпункт г. Пскова, не госпитализирована. Водители трезвые.
Источник: Псковская Лента Новостей
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