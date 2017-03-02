В Пскове произошло очередное ДТП с пострадавшим на Крестовском шоссе, 41

В Пскове произошло очередное ДТП с пострадавшим на Крестовском шоссе, 41 (перекресток с ул. Зимней). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 марта в 10.58.

Молодой человек 1989 года рождения, управляя автомашиной «Хендай Элантра», проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «БМВ», под управлением молодого человека 1988 года рождения.

Пассажирка БМВ 1990 года рождения самостоятельно обратилась в травмпункт г. Пскова, не госпитализирована. Водители трезвые.

Источник: Псковская Лента Новостей