Водитель «Чери» погиб в столкновении с цементовозом на 49-м километре Гдовском шоссеВодитель легковой автомашины погиб в столкновении с грузовиком на Гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, информация о происшествии поступила 10...7
10:41 Появилась видеозапись столкновения «Хендая» с «Шевроле» на Октябрьском проспекте в Пскове, в котором пострадали два человека
10.03.2017 17:22 Две пассажирки «Хендая» пострадали после того, как водитель машины проехал перекресток в Пскове на запрещающий сигнал светофора8
09.03.2017 18:18 8 марта в Гдове водитель «Лексуса» не справился с управлением и наехал на колонку АЗС1
Появилась видеозапись столкновения «Хендая» с «Шевроле» на Октябрьском проспекте в Пскове, в котором пострадали два человека
12.03.2017 10:41 ПЛН, Псков
В Интернете появилась видеозапись момента столкновения «Хендая» с «Шевроле» на Октябрьском проспекте в Пскове. Запись видеорегистратора выложена на Youtube.
Как сообщалось ранее, столкновение двух автомашин произошло 9 марта в 18.10 на Октябрьском проспекте у дома 22.
Водитель автомашины «Хендай Солярис» 1991 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Шевроле Авео» под управлением молодого человека 1984 года рождения.
Пострадали пассажирки «Хендая» 1964 и 1994 годов рождения, не госпитализированы.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати