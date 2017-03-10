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Появилась видеозапись столкновения «Хендая» с «Шевроле» на Октябрьском проспекте в Пскове, в котором пострадали два человека

12.03.2017 10:41 ПЛН, Псков

В Интернете появилась видеозапись момента столкновения «Хендая» с «Шевроле» на Октябрьском проспекте в Пскове. Запись видеорегистратора выложена на Youtube.

Как сообщалось ранее, столкновение двух автомашин произошло 9 марта в 18.10 на Октябрьском проспекте у дома 22.

Водитель автомашины «Хендай Солярис» 1991 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Шевроле Авео» под управлением молодого человека 1984 года рождения.

Пострадали пассажирки «Хендая» 1964 и 1994 годов рождения, не госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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