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Водитель ВАЗа погиб при столкновении с «Маздой» в Псковском районе

15.03.2017 08:53 ПЛН, Псков

Смертельное ДТП произошло 14 марта в 20.55 в Псковском районе на 11-м км автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и «Мазда».

В результате аварии водитель отечественного автомобиля - мужчина 1981 года рождения - скончался в областной больнице.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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