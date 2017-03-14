Водитель ВАЗа погиб при столкновении с «Маздой» в Псковском районе

Смертельное ДТП произошло 14 марта в 20.55 в Псковском районе на 11-м км автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и «Мазда».

В результате аварии водитель отечественного автомобиля - мужчина 1981 года рождения - скончался в областной больнице.

Источник: Псковская Лента Новостей