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В Пскове молодой человек без водительских прав погиб, врезавшись в дерево
03.04.2017 09:06 ПЛН, Псков
2 апреля около 1.30 в Пскове на ул. Советской Армии, 75 произошло смертельное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» 1996 года рождения, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на дерево.
В результате аварии молодой человек погиб на месте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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