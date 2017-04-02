В Пскове молодой человек без водительских прав погиб, врезавшись в дерево

2 апреля около 1.30 в Пскове на ул. Советской Армии, 75 произошло смертельное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» 1996 года рождения, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на дерево.

В результате аварии молодой человек погиб на месте.

Источник: Псковская Лента Новостей