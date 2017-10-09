Неустановленный водитель сбил пешехода на улице Мотористов в Великих Луках

9 октября в 18.50 у дома 9 по улице Мотористов в городе Великие Луки неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода - мужчину 1980 года рождения, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель с места ДТП скрылся, пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.

9 октября в 08.00 на 173-м км автодороги Великий Новгород - Псков в Порховском районе водитель автомашины ГАЗ-891020 - молодой человек 1996 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Всего за 9 октября на дорогах Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Задержано 7водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей