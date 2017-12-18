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Продолжается поиск очевидцев наезда на пешехода во дворе на Рижском проспекте, 58

19.12.2017 09:53 ПЛН, Псков

В Пскове продолжается поиск очевидцев наезда на пешехода, произошедшего на днях на Рижском проспекте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 15 декабря в 19.45 на Рижском проспекте у дома № 58 неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на молодого человека 1993 года рождения, который двигался по дворовой территории. Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход доставлен в городскую больницу.

Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нем, просят обратиться по телефонам 29-25-82, 29-25-83 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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