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20.12.2017 09:02 Пенсионерку сбил водитель «Газели» при движении задним ходом во дворе дома в Пскове8
Два ДТП произошло в районе перекрестка ул. Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове
20.12.2017 18:23 ПЛН, Псков
Два ДТП произошло в Пскове на улице Труда в районе пересечения с проспектом Энтузиастов.
Фото с группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на повороте в сторону здания ГИБДД грузовик врезался в автобус, а на повороте в сторону «Семейного магнита» в учебную машину врезался легковой автомобиль.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Участники ДТП затрудняют движение автотранспорта.
Источник: Псковская Лента Новостей
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