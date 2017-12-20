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Два ДТП произошло в районе перекрестка ул. Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове

20.12.2017 18:23 ПЛН, Псков

Два ДТП произошло в Пскове на улице Труда в районе пересечения с проспектом Энтузиастов.

Фото с группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на повороте в сторону здания ГИБДД грузовик врезался в автобус, а на повороте в сторону «Семейного магнита» в учебную машину врезался легковой автомобиль.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Участники ДТП затрудняют движение автотранспорта.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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