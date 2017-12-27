Четыре пешехода и велосипедист попали под колеса автомобилей в Пскове в среду

27 декабря в 7.45 в Пскове у дома №3 по ул. Плехановский посад водитель автомобиля «Мицубиси» 1960 года рождения совершил наезд на пешехода - женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход госпитализирована в городскую больницу.

В 12.10 у дома №60 по ул. Леона Поземского водитель автомобиля «ВАЗ 21124» 1995 года рождения совершил наезд на мальчика 2006 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил ушиб запястья.

В 17.35 у дома №30 по ул. Николая Васильева водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» 1992 года рождения совершил наезд на велосипедиста 1956 года рождения, который двигался в попутном направлении и начал поворачивать налево перед близко идущим транспортом. Велосипедист осмотрен на месте, не госпитализирован.

Также пешеход пострадала на ул. Вокзальной.

Источник: Псковская Лента Новостей