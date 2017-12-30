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Смертельное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове, 3 человека погибли
30.12.2017 10:30 ПЛН, Псков
Смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека, произошло утром 30 декабря в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области, в 5.17 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП на перекрестке Рижского проспекта с улицей Западной.
Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»
По информации очевидцев, которые сообщили об аварии в соцсетях, Honda на большой скорости врезалась в дерево. Три человека, находившиеся в салоне автомобиля, погибли. 18-летняя девушка госпитализирована с травмами. Она пребывала в нетрезвом состоянии.
Для ликвидации ДТП привлекалась 2 единицы техники, 7 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей
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