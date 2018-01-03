Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал депутат Валентин Каленский

Участниками автоаварии, в которой пострадал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Валентин Каленский, были автомашина «Тойота» и трактор.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 3 января около 8.45 утра на 35-м км трассы Псков-Рига в Печорском районе. По предварительным данным, женщина 1952 года рождения за рулем «Тойоты» совершила столкновение с трактором.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки 1954 года рождения доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. Водителю трактора медицинская помощь оказана на месте.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадал депутат областного Собрания Валентин Каленский. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей