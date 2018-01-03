Грузовик с песком опрокинулся в Пушкинских Горах напротив Научно-культурного центраДорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля произошло во вторник, 2 января, в Пушкинских Горах. Фото: Подслушано Пушкинские Горы ..10
Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал депутат Валентин Каленский
Участниками автоаварии, в которой пострадал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Валентин Каленский, были автомашина «Тойота» и трактор.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 3 января около 8.45 утра на 35-м км трассы Псков-Рига в Печорском районе. По предварительным данным, женщина 1952 года рождения за рулем «Тойоты» совершила столкновение с трактором.
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки 1954 года рождения доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. Водителю трактора медицинская помощь оказана на месте.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадал депутат областного Собрания Валентин Каленский. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Источник: Псковская Лента Новостей