АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель туристического автобуса, попавшего в ДТП в Островском районе, превысил скорость

Водитель туристического автобуса МАN, попавшего сегодня, 29 января, в ДТП в Островском районе, превысил скорость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По уточненным данным, сегодня, в 7.36, на 21-м км Остров - Вышгородок, в районе населенного пункта Тележники, водитель автобуса МАN, мужчина 1960 года рождения, на закруглении дороги превысил допустимую скорость, не справился с управлением и совершил съезд на обочину, в результате чего автобус опрокинулся на бок.

В результате ДТП пострадали 6 человек, из которых один (женщина) госпитализирована, а остальным оказана медпомощь на месте.

Автобус следовал из Санкт-Петербурга в Латвию. В нем находились 19 человек - граждане России, Украины, Латвии и Литвы.