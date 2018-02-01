АвтоМир / Происшествия / ДТП

Участники двух ДТП на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе получили ушибы и ссадины

ДТП произошло 7 февраля в 5.30 на 228-м км трассы Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе у деревни Маяково. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель «Рено Дастер» 1966 года рождения выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 3009». В результате аварии водитель «Рено» получил ушибы и ссадины, не госпитализирован.

В 17.37 на 253-м км этой же трассы женщина за рулем автомобиля «ВАЗ 2110» 1980 года рождения не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с большегрузом «Вольво». В результате водитель отечественного автомобиля получила ушибы и ссадины, не госпитализирована.