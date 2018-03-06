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В Великолукском районе будут судить автоледи, которая неудачно объехала камень на дороге

В Великолукском районе завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого пострадал пассажир. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 10 августа 2017 года около 16 часов 32-летняя владелица автомобиля «ВАЗ-21102» двигалась в направлении деревни Жигари Великолукского района. В салоне машины на переднем пассажирском сиденье находился пассажир. Двигаясь со скоростью не менее 50 километров в час, женщина вдруг заметила на проезжей части камень. Чтобы объехать его, не снижая скорости, она резко вывернула руль влево. Выехала на встречную полосу, затем нажала на педаль тормоза, в результате чего потеряла управление. «ВАЗ» занесло. Легковушка съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажиру были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Благодаря грамотным действиям следователя следственного отдела МО МВД России «Великолукский», проводившего расследование, была собрана достаточная доказательная база. Проведены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.