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Юрий Инстранкин: Каждое третье ДТП в Псковской области произошло из-за неудовлетворительного качества дорог

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Псковской области произошло из-за неудовлетворительного качества дорог. Такие данные озвучил сегодня, 29 марта, на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он сообщил, что из общего количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими основное их количество совершено в городах и населенных пунктах - 764 ДТП. К числу основных видов ДТП относятся: столкновения ТС - 377 ДТП, наезды на пешеходов - 290 ДТП, наезд на препятствие - 102, опрокидывания - 126 ДТП.

При этом, по его словам, каждое третье ДТП происходит из-за неудовлетворительного качества дорог. За нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автодорог возбуждено 322 дела об административном правонарушении, из них 66 - в отношении юридических лиц.

В рамках осуществления контроля за состоянием дорожного покрытия в безопасном для дорожного движения состоянии, составлено 137 административных материалов по фактам, связанным с разрушением верхнего слоя покрытия и образованием ямочности, 79 из которых за нарушение сроков устранения по ликвидации «дефектов дорожного покрытия».