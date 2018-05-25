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В Бежаницком районе мужчина угнал УАЗ, чтобы побыстрее добраться до дома, но оказался в кювете

Сотрудники отделения полиции по Новоржевскому району установили жителя Бежаницкого района, подозреваемого в угоне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, от дома в деревне Плавно Новоржевского района был совершен угон автомобиля УАЗ. Через некоторое время эту машину с техническими повреждениями обнаружили на улице Кооперативной в селе Кудеверь Бежаницкого района.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в неправомерном завладении данным транспортным средством. Им оказался безработный житель села Кудеверь Бежаницкого района 1989 года рождения.

Как выясняется, подозреваемый решил воспользоваться чужой машиной, чтобы побыстрее добраться домой. Однако, по дороге не справился с управлением и съехал в кювет, после чего бросил УАЗ и скрылся. В настоящее время по данному факту проводится проверка.