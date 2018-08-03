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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе

04.08.2018 16:20|ПсковКомментариев: 2

Как минимум, один человек погиб, несколько получили травмы и ранения в результате ДТП с тремя автомобилями в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, по предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» (Toyota RAV4) выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Ниссаном» (Nissan Qashqai). После этого в них врезался автомобиль «Сузуки» (Suzuki Grand Vitara).

В результате ДТП «Тойота» загорелась, водитель погиб.

Информация об остальных участниках ДТП уточняется.

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в субботу, 4 августа, около 12.55 по адресу: Порховский райнон, Дубровенская волость, н.п. Павы.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 3 единицы техники, 7 человек, сообщили ПЛН в Главном управлении МЧС России по региону.

Источник: Псковская Лента Новостей
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