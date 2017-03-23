Вечеринка крутого папы: презентация новой Škoda Octavia в семейной обстановке

Этой весной Škoda Auto Россия устроит грандиозный семейный праздник для своих клиентов. «Вечеринка крутого папы», посвященная появлению новой Škoda Octavia, пройдет 1 апреля в 12.00 в официальном дилерском центре «Эльва». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, гости праздника смогут одними из первых познакомиться с новой Škoda Octavia и приятно провести время со всей семьей.

В первые выходные апреля в «Эльве» пройдет самая яркая вечеринка этой весны, посвященная появлению новой Octavia. Будучи семейным брендом, Škoda подготовила для своих клиентов веселый праздник, где каждый член семьи найдет себе занятие по душе. «Крутые папы» и их прекрасные половинки получат уникальную возможность одними из первых оценить достоинства модели и записаться на тест-драйв новинки. Разнообразные и увлекательные развлечения для детей, соревнования на машинках, для взрослых организована зона спорта - хоккей и футбол порадуют самых крутых пап. Для прекрасной половины семейства будет работать зона красоты. Приглашенные фотографы запечатлеют на память радостные моменты этого дня. Также гостей вечеринки ждут угощения и освежающие напитки из фреш-бара.

Škoda Octavia – «сердце бренда» и абсолютный бестселлер за всю историю марки. Модель задает новые стандарты, меняя представления об автомобилях своего класса. Škoda Octavia воплощает ключевые преимущества, заложенные в ДНК Škoda: уникальные решения по организации внутреннего пространства, выразительный дизайн, оборудование и технологии, ранее доступные только в моделях более высокого класса, просторные салон и багажник, а также традиционные решения в духе «Simply Clever». Крепления Isofix и Top Tether для детских кресел, трехточечные ремни безопасности, подушки и шторки безопасности – эти и ряд других современных решений, обеспечивающих безопасность пассажиров, делают Škoda Octavia идеальным автомобилем для семейных поездок. Впервые в России к заказу доступна Škoda Octavia в кузове лифтбек с системой полного привода 4х4.

newoctavia.ru. Еще один сюрприз Škoda приготовила для владельцев Octavia предыдущего поколения любого года выпуска. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе Утилизация/Трейд-ин, приобретении новой Octavia в кредит или за наличный расчет и оформлении страхового полиса. Полные условия доступны на сайте

http://newoctavia.ru/party/. Для того чтобы принять участие в вечеринке, зарегистрируйтесь на сайте

За подробностями обращайтесь в официальный дилерский центр «Эльва»: Псков, ул. Леона Поземского, д. 111.

Телефон для справок: +7 (8112) 44-11-11.

Источник: Псковская Лента Новостей