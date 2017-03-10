Госдума приняла закон о распространении натуральных выплат в ОСАГО на новые договоры

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании (ОСАГО) для новых договоров, сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, станция техобслуживания (СТО) должна находиться не дальше 50 километров от места происшествия или от места жительства гражданина, за исключением случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта. Новые автомобили, не старше двух лет, должны будут ремонтироваться на станциях техобслуживания официальных дилеров. Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, 12 месяцев.

При наступлении страхового случая ремонт может осуществляться на станции из реестра страховщика, либо на выбранной гражданином станции после ее согласования со страховой компанией. При ремонте должны использоваться только новые детали, если страхователь не дал своего согласия на использование б/у деталей.

В документе также определены случаи, когда гражданин сможет получить денежное возмещение вместо ремонта. В частности, материальная выплата возможна в случае полной гибели автомобиля, смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему, в случае, когда ущерб превышает установленную ОСАГО предельную сумму компенсации в 400 тыс. рублей, а также в случае, если потерпевший является инвалидом.

Максимальный срок ремонта составляет не более 30 рабочих дней со дня предоставления автомобиля на СТО. При нарушении этих сроков страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку в размере 0,5% суммы страхового возмещения. Также в законе установлено право Банка России при неоднократном нарушении страховщиком обязательств по восстановительному ремонту запретить страховой компании осуществлять возмещение в натуральной форме на срок до одного года.

Закон принят под названием «О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», он вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. Положения закона будут применяться к договорам обязательного страхования, заключенным после дня вступления в силу настоящего закона.

Предполагается, что Совет Федерации рассмотрит поправки о натуральных выплатах в ОСАГО на ближайшем заседании 22 марта. Таким образом, закон может вступить в силу в конце апреля - начале мая этого года, сообщил ранее «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по финансовому рынку и один из авторов поправок Анатолий Аксаков.

Источник: Псковская Лента Новостей