Фотофакт: Самовольная «автомойка» в центре Пскова

В Пскове ограничат движение транспорта в районе ж/д переезда на улице 128-й Стрелковой дивизии

Пьяного водителя на «Логане» поймали в Пскове

В Пскове водитель «Ауди» наехал на световую опору

В невельской деревне водитель задним ходом сбил пешехода и скрылся

Три машины столкнулись на трассе под Опочкой

Мотоциклист и мопедист пострадали в авариях в Псковской области в воскресенье

В Дновском районе водитель неустановленной машины наехал на велосипедистку и скрылся

«Шевроле» и ВАЗ столкнулись на площади Ленина в Пскове

8-летний мальчик пострадал в результате аварии на перекрестке в Острове

Подросток на велосипеде попал под колеса «Лады» на трассе в Островском районе

Поворачивая на АЗС, водитель «Хендая» в Великих Луках не пропустил «Субару»

Поставлен новый рекорд - в «Запорожец» вместилось 17 пассажиров