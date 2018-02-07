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Водитель или собственник автомобиля должен быть оповещен перед эвакуацией транспортного средства - законопроект

Группа депутатов фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном телефонном звонке или СМС-сообщении владельцу машины перед эвакуацией, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Поправки в законодательство предлагают сделать обязательным информирование водителя и автовладельца о предстоящем задержании техники и перемещении на специализированную автостоянку, пишет «Интерфакс».

«Предлагаемое внесение изменений в КоАП потребует выделения дополнительных средств для передачи телефонных и CMC-сообщений, однако по экспертным оценкам, объем требуемых средств составляет незначительную величину по сравнению с ассигнованиями, выделяемыми Министерству внутренних дел РФ. Поэтому указанное требование закона может быть реализовано в пределах выделенных ассигнований», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы указывают, что идея оповещения водителя или собственника автомобиля перед эвакуацией получила положительную оценку Конституционного Суда РФ «в постановлении от 4 декабря 2017 года N 35-П по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Ю.А.Рейнхиммеля».

Несмотря на многочисленные изменения, внесенные в последние два года в КоАП, регламентирующие принудительную эвакуацию транспортных средств на штрафные стоянки, сохраняются негативные тенденции в работе «эвакуаторщиков», говорится в записке.

«Наибольшие нарекания водителей и специалистов вызывает практика "демонстративной" эвакуации и в случае, когда эвакуация осуществляется, и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора. В таких случаях действия сотрудников ГИБДД и "эвакуаторщиков" доведены до автоматизма. Главная задача - максимально быстро эвакуировать автомобиль до появления водителя (формальное принятие решения о задержании, видеосъемка сотрудниками ГИБДД и "эвакуаторщиками" автомобиля, салона автотранспортного средства и т.д.)», - говорится в пояснительной записке.