Параметры бюджета Пскова на 2017 год в сфере культуры сохраняются на уровне прошлого года

Параметры муниципального бюджета на 2017 год в сфере культуры сохраняются на уровне прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», встречу по обсуждению бюджета города с бюджетополучателями в сфере культуры провел глава города Иван Цецерский.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации города Пскова Мария Михайлова, начальник Финансового управления Тамара Винт, заместитель начальника Управления культуры администрации города Марина Гриневич, председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Евгений Самуйлов, финансисты, руководители учреждений культуры города.

Иван Цецерский отметил, что Псков ожидает финансовой поддержки федерального уровня, которая коснется ГКЦ и детской музыкальной школы №1. Он акцентировал внимание участников на том, что финансирование учреждений культуры в 2017 году направлено, в первую очередь, на их подготовку к проведению мероприятий в рамках Международных Ганзейских дней в 2019 году.

Заместитель начальника Управления культуры администрации города Марина Гриневич озвучила основные показатели работы отрасли в 2016 году, подчеркнув, что финансирование в 2016 году помогало осуществлять поставленные перед сферой задачи в полном объеме. В ряде учреждений были исполнены предписания надзорных органов. Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина приобрел сценический комплекс для городских праздников. По детской музыкальной школе №1 прошли торги на выполнение проектно-сметной документации на ремонт.

«В этом году на сферу культуры поступило около 500 тысяч рублей из областного бюджета на закупку выставочного оборудования в рамках подготовки к проведению Международных Ганзейских дней в 2019 году. Кроме того, в псковский планетарий уже доставлены новые кресла», - рассказала Марина Гриневич, добавив, что в следующем году при наличии средств планируется приобрести звуковое оборудование для набережной от Власьевской до Покровской башни и тент-шатров для общегородских праздничных мероприятий.

Директор Городского культурного центра Елена Голубева сообщила, что на данный момент в учреждении идет работа по строительству системы вентиляции. Средства на первые две очереди строительства - 7,2 млн рублей.

Кроме того, в детской музыкальной школе №5 актуальной задачей остается создание дополнительных помещений для занятий и приобретения музыкальных инструментов.

На заседании также был затронут вопрос реализации доступной среды. Глава Пскова особо подчеркнул, что все учреждения культуры, задействованные в проведении Международных Ганзейских дней, должны быть подготовлены в этой части.

Подводя итог, Иван Цецерский поблагодарил присутствующих за достижения уходящего года, за участие творческих коллективов во всех городских мероприятиях и выразил надежду на то, что 2017 год для сферы культуры станет не менее продуктивным.

Источник: Псковская Лента Новостей