МЭР спроектировало Стратегию пространственного развития страны

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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«Зигзаг удачи» вертикали властиПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире - очередное общепитовское меню нашей политической кухни, которая варит свой горшочек под вывеской «Диванная политика». Сегодня на первое областная администрация предлагает «бульон...
Российское Министерство экономического развития подготовило проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, который представители ведомства обсудят с экспертами 20 января в Суздале, пишут «Известия».
В документе, который имеется в распоряжении редакции, прописан приоритет развития «геостратегически важных территорий» - Дальнего Востока, российской Арктической зоны, СКФО, Калининградской области, Крыма и Севастополя.
Аналитики МЭР считают, что региональное развитие идет несоразмерно: например, за последние годы по большинству показателей экономической деятельности зафиксировано «увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных».
Поэтому в проекте Стратегии предлагается формирование «глобально конкурентоспособных макрорегионов» на российской территории, «осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества... и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей».
Экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявила,что «макрорегионы тащат из концепции в концепцию», а сам проект Стратегии пока не доработан до той степени, чтобы его можно было конструктивно обсуждать.
Схожей точки зрения придерживается гендиректор «Урбаники» Антон Финогенов, выразивший скептическое отношение к теме макрорегионов в проекте Стратегии. «Зачем, не используя максимально широко управленческий потенциал федеральных округов в планировании развития, создавать еще какой-то дополнительный уровень, помимо федеральных округов?» - задался вопросом эксперт.
Источник: Псковская Лента Новостей