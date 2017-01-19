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МЭР спроектировало Стратегию пространственного развития страны

20.01.2017 08:46 ПЛН, Псков

Российское Министерство экономического развития подготовило проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, который представители ведомства обсудят с экспертами 20 января в Суздале, пишут «Известия»

В документе, который имеется в распоряжении редакции, прописан приоритет развития «геостратегически важных территорий» - Дальнего Востока, российской Арктической зоны, СКФО, Калининградской области, Крыма и Севастополя.

Аналитики МЭР считают, что региональное развитие идет несоразмерно: например, за последние годы по большинству показателей экономической деятельности зафиксировано «увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных».

Поэтому в проекте Стратегии предлагается формирование «глобально конкурентоспособных макрорегионов» на российской территории, «осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества... и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей».

Экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявила,что «макрорегионы тащат из концепции в концепцию», а сам проект Стратегии пока не доработан до той степени, чтобы его можно было конструктивно обсуждать.

Схожей точки зрения придерживается гендиректор «Урбаники» Антон Финогенов, выразивший скептическое отношение к теме макрорегионов в проекте Стратегии. «Зачем, не используя максимально широко управленческий потенциал федеральных округов в планировании развития, создавать еще какой-то дополнительный уровень, помимо федеральных округов?» - задался вопросом эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей



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