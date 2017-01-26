Виктор Дуля: Уже запущен механизм объединения Псковской и Ленинградской областей

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Я ухожу из партии «неСправедливая Россия», но остаюсь в большой региональной политике - Иван Васильев95
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Лже-памятник как памятник лжи«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Поразительно, насколько легко наш народ воспринимает ложь. Любую ложь можно скормить нашему народу. Проглатывает только так, за...
Источник: Псковская Лента Новостей