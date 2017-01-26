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Виктор Дуля: Уже запущен механизм объединения Псковской и Ленинградской областей

26.01.2017 11:31 ПЛН, Псков

Псковский коммунист Виктор Дуля заявил, что «уже запущен механизм объединения Псковской и Ленинградской областей». Выступая на сессии Псковского областного Собрания 26 января, Виктор Дуля (КПРФ) прокомментировал заявление правительства о том, что в стране нет денег, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
По его словам, на 16-м съезде партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что новый бюджет - сбалансированный документ, «и у нас есть деньги не только на выполнение социальных обязательств, но и на создание базы экономического роста на перспективу».
 
«Людей, которые стоят у нищенской черты, поразила фраза. Весь прошлый год Медведев заявлял: «Денег нет, но вы держитесь». Это стало главной цитатой года. Сокращались зарплаты, выплаты, обижали детей-сирот. Турчак вынужден был предупредить жителей Псковщины: «Денег нет, придется туже затягивать пояса». Что это? Циничная ложь или позорное непонимание ситуации в стране. Нужны ни копейки, а триллионы рублей. Все предыдущее время правительства дурачило не только граждан, но своих друзей-единороссов», - сказал Виктор Дуля и добавил: «Не добыл же деньги Медведев на большой дороге и не брал пример со своего друга Улюкаева».
 
«Уже запущен механизм объединения Псковской и Ленинградской областей», - заявил Виктор Дуля. По его словам, Дмитрий Медведев не удержался «похвастать», что инфляция доведена до рекордно низкого показателя 5,4%, в ближайшее время ее намерены снизить до 4%. «Премьер считает безграмотными российских граждан. Инфляцию можно вообще свести к нулю, если лишить людей денег», - сказал выступающий. Политику правительства он считает геноцидом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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