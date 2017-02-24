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На реконструкцию Псковской областной библиотеки потратят 80 млн рублей из федерального бюджета

27.02.2017 17:10 ПЛН, Псков

Субсидия на закупку авиационной услуги для оказания медпомощи в размере 21,5 млн рублей впервые появится в бюджете Псковской области. Об этом сообщила первый заместитель начальника главного финансового управления Псковской области Людмила Павлова 27 февраля на заседании комитета по АПК и экономической политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Комитет рассмотрел законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет области получит дополнительно почти 3 млрд рублей (2 млрд 942 млн рублей). Огромная работа по выделению средств проведена на протяжении 2016 года, отметила Л.Павлова.
 
Объем софинансирования по сравнению с 2016 годом  по большинству позиций уменьшен не более, чем на 8%, по сельскому хозяйству - не более 5%.
 
В том числе субсидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в систему ОМС, - 945 тысяч рублей, единовременные выплаты медработникам - 5,4 млн рублей, закупка авиационной услуги для оказания медпомощи - 21,5 млн рублей.
 
107,8 млн рублей будет выделено на реконструкцию драмтеатра в Великих Луках. Впервые появляются в субсидиях расходы на реконструкцию Псковской областной библиотеки (80 млн рублей).
 
Продолжится строительство объектов туркластера – 210 млн рублей (комплекс улиц в Пскове).
 
Будут выделены средства на развитие муниципальных домов культуры и театров - 24 млн рублей, на строительство велоцентра в Великих Луках - 70 млн рублей, на путепровод в Великих Луках - 510 млн рублей, на поддержку сельского хозяйства - 981,8 млн рублей, на реконструкцию сельских дорог - 356,8 млн рублей, на пристройку к ДК в Бежаницах - 19 млн рублей, 7,6 млн - на обустройство мест массового отдыха и 130 млн - на развитие городской среды, 5,3 млн - на выплаты на жилье молодым семьям.
 
Комитет рекомендовал Собранию принять поправки в бюджет в двух чтениях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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