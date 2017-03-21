Аркадий Мурылев просит псковских депутатов поддержать отсрочку внедрения онлайн-касс для предпринимателей, работающих по упрощенным системам налогообложения

С февраля для предпринимателей торговой сферы начался поэтапный переход на применение онлайн-касс. С 1 июля 2018 года контрольно-кассовую технику с онлайн-передачей данных в налоговую инспекцию должны будут применять все предприниматели, в том числе и те, кто в настоящее время не использует кассовые аппараты при расчете с населением, т. е. предприниматели, работающие по упрощенным системам налогообложения (ЕНВД и ПСН), а также оказывающие услуги населению и использующие торговые автоматы.

Учитывая сложности перехода бизнеса на новую систему, существенные затраты, которые предприниматели понесут при переходе на онлайн-ККТ, 21 марта со стороны уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области были направлены письма в адрес областного Собрания депутатов и депутатов Государственной Думы от Псковской области с просьбой поддержать проект Федерального закона № 110014-7 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате бизнес-омбудсмена, указанный законопроект в конце февраля 2017 года был направлен на рассмотрение в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Аркадий Мурылев пояснил, что проект предлагает отложить обязанность по внедрению онлайн-ККТ для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) и платящих единый налог на вмененный доход (ЕНВД), до 1 января 2021 года. Псковский бизнес-омбудсмен считает, что отсрочка применения закона об онлайн-кассах положительно скажется на малом бизнесе.

Подобные письма были направлены со стороны уполномоченных и в других регионах.

Источник: Псковская Лента Новостей