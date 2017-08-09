Минфин предлагает сажать нелегальных кредиторов на срок до 6 лет

Нелегальным кредиторам может грозить лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Такая максимальная мера наказания за незаконную выдачу потребительских займов предусмотрена законопроектом, опубликованном на сайте regulation.gov.ru. Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс разработан Минфином, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что меры УК будут применяться к нелегальным кредиторам в случае неоднократного нарушения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (более двух раз в течение одного года).

Нелегальным кредиторам за неоднократное нарушение законодательства и причинение крупного ущерба или получение большого дохода может грозить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей (или в размере заработной платы (иного дохода) за период от двух до четырех лет), либо обязательные работы на срок до 40 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

За те же нарушения, но совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или если они сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, нелегальные кредиторы наказываются штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей (или в размере заработной платы за период от трех до пяти лет), либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить штрафы за незаконную выдачу потребзаймов, следует из другого законопроекта на regulation.gov.ru. Так, штраф за такую деятельность для граждан может составить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Штраф за повторное нарушение может составить для физлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, юрлиц - от 500 тыс. до 2 млн рублей (или их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток).

Сейчас КоАП предусматривает штраф за нелегальную деятельность по предоставлению займов для должностных лиц в размере от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, юрлиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов в случае, если это правонарушение было совершено повторно.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале июня 2017 года заявила, что штрафы для нелегальных кредиторов - юрлиц могут вырасти в 10 раз - с 500 тыс. рублей до 5 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей