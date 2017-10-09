Кубок Пскова по программированию среди школьников пройдет 17 октября в центре «Без предела»

17 октября на базе Центра науки и спорта «Без предела» (г. Псков, Иркутский переулок, 2) пройдут открытые городские соревнования «Кубок города Пскова по программированию среди школьников». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, мероприятие направлено на вовлечение школьников в проектирование и разработку собственных программных продуктов и популяризацию программирования как инструмента развития универсальных учебных действий современного учащегося.

К участию в чемпионате приглашаются команды, представляющие общеобразовательные организации Пскова и области. При этом каждая образовательная организация имеет право заявить для участия несколько команд. Состав команды: трое учащихся одной возрастной категории (1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы; участие смешанных команд согласовывается с организаторами чемпионата в индивидуальном порядке) и тренер (представитель заявленной образовательной организации). При этом тренер может входить в состав нескольких команд, а учащийся - в состав только одной команды.

Три команды, добившиеся лучших результатов в своей возрастной категории, будут признаны победителями чемпионата и получат кубки, призы и дипломы. Всем участникам чемпионата будут вручены Сертификаты участника с указанием состава команды, в том числе тренера, и занятого командой места в своей возрастной категории.

Добавим, что к участию в соревнованиях допускаются команды, которые подали онлайн заявку по ссылке https://goo.gl/TdjE до 14 октября включительно.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 8112 797-107.

Обеспечение поддержки соревнований будет осуществляться через сайт «Кубка Псковской области по программированию среди школьников» https://www.konkursbezpredela.com/cup и группу Центра науки и спорта «Без предела» https://vk.com/centrbezpredela. На сайте своевременно публикуются требования к участникам, документы, информационные сообщения и методические материалы для школьных команд. Регистрация осуществляется также на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей