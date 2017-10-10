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Персональный ассистент в кармане: как не забыть даже то, что невозможно запомнить

11.10.2017 16:16 ПЛН, Псков

Как ничего не забыть, когда в голове так много разной информации? Записаться к врачу, оплатить счета, сходить на родительское собрание…  Хорошо, что в вопросах планирования дел мы вполне можем положиться на «умный» телефон. Специалисты МТС помогли ЦДИ подготовить для жителей Псковской области полезную «шпаргалку» самых нужных приложений, которые позволят ни о чем не забыть.

Для домашних и рабочих дел

Забудьте о записках на холодильнике и стикерах на мониторе. Any.Do – планировщик, который позволяет не только составлять списки дел и писать заметки, но и диктовать их голосом, который преобразуется в текст. Здесь также могут храниться ваши дела на день и списки покупок. Всё это можно сортировать по категориям, которые в приложении называются проектами. Такая сортировка позволит не путать рабочие дела с домашними, сборы на дачу с кухонными рецептами. Еще одна удобная функция – списками и проектами можно делиться с друзьями. Хорошая альтернатива Any.Do – приложение EvernoteСюда прямо из интернета можно сохранять тексты, фото, приложения, писать заметки, в том числе, голосовые, в приложение копии важных документов, чтобы иметь возможность использовать их в поездках – это доступно и офлайн.

Для воспитания детей

Приложение Baby tracker выполнить функцию дневника развития новорожденного, в котором можно отмечать изменения в поведении ребенка, питании, фазах сна и бодрствования и пр. Кроме того, здесь можно завести своеобразную медкарту с напоминаниями о следующих визитах к педиатру и датах прививок.

Школьный дневник 5+ - приложение, которое вряд ли оценит ваш ребенок, зато оцените вы. Оно позволяет записывать все уроки и домашние задания к ним на каждый учебный день, а также заносить полученные оценки. Запишите тут же имена и телефоны учителей. Доступ к дневнику могут иметь сразу несколько человек – скажем, вы и ваш ребенок, за успехами которого вы следите. Однако будьте готовы, что именно ребенок будет главным в этом приложении, регулярно обновляя данные в нём после возвращения из школы. Это, безусловно, научит ребенка ответственности.

Для кулинаров

Программа Кулинарный блокнот позволяет записывать собственные рецепты, добавлять к ним фото и описание, а также делиться всем этим с друзьями. Поэтому ни один ваш кулинарный шедевр не будет забыт. Кроме того, в приложении включен поиск рецептов из открытых источников в интернете. Найденным также можно пополнить свою кулинарную коллекцию.

Для приверженцев ЗОЖ

И еще один лайфхак для поклонников спорта. Приложение Endomondo классический фитнес-трекер, отслеживающий ваши пробежки, прыжки, прогулки пешком или на велосипеде. Вручную можно внести итоги тренировок в спортзале, а потом их проанализировать. Один минус приложения предлагаем обратить в плюс: эта программа может стать вашим помощником в поддержании английского языка, так как все аудиоподсказки для тренировок пока не переведены на русский.

Помните, как в детстве учили? Записал – значит не забыл. Записывайте! А еще больше лайфхаков и полезных подборок ищите на МТС/Медиа!

Источник: Псковская Лента Новостей



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