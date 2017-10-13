Уголовное дело может быть заведено на псковский аэропорт из-за проблем с безопасностью пассажиров

Проверка трапов в аэропортах Северо-Запада, которую следственное управление на транспорте начало после инцидента в Пулково (пол самоходного трапа («рукава») проломился под ногами женщины с ребенком), может закончиться уголовными делами для пяти аэровокзалов региона.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ, нарушения, которые в ближайшем будущем могут лечь в основу дел по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ, выявили в том числе и в Пскове.

Сотрудники региональных отделов транспортного следствия СК нашли проблемы, аналогичные пулковским в пяти аэропортах: в Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, Ярославле и Пскове.

Причиной проверок стал инцидент после приземления рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в конце сентября:женщина с годовалой внучкой упала из-за провалившейся у них под ногами платформы пассажирского трапа. 43-летняя женщина сломала ногу, а ребенок получил серьезную травму головы и до сих пор находится в коме. Следственный комитет возбудил по этому случаю три уголовных дела.

Источник: Псковская Лента Новостей