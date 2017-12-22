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Продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге за 11 месяцев выросли на 13,6%

23.12.2017 11:53 ПЛН, Псков

 С января по ноябрь 2017 года пассажиры, отправляющиеся со станций полигона Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет более 11,3 млн билетов на поезда дальнего следования, что на 13,6 % превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Услугой электронной регистрации за 11 месяцев воспользовались более 8,9 млн пассажиров (+15 %).

В ноябре 2017 года через Интернет оформлено более 1 млн 152 тыс. проездных документов (+11 % к количеству билетов, оформленных в ноябре 2016 года). Электронную регистрацию в ноябре осуществили порядка 677,7 тыс.  пассажиров (+15 %).

Через терминалы самообслуживания по итогам одиннадцати месяцев оформлено более 1 млн билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 819,2 тыс., приобретено – порядка 181 тыс. билетов).

Источник: Псковская Лента Новостей



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