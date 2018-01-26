Экономика

«Локомотивы роста» и новый экспертный совет Госдумы займутся реализацией суверенной промышленной политики

В Государственной Думе прошло первое установочное заседание экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа при комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, в заседании, прошедшем под председательством члена думского комитета по экономической политике Александра Козловского, приняли участие первый заместитель председателя комитета, первый вице-президент СоюзМаша России Владимир Гутенев, куратор федерального проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, а также представители министерств, бизнес-сообщества и эксперты.

Открывая заседание, Александр Козловский подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил задачу регионального развития страны на долгосрочную перспективу, а также повышению эффективности использования промышленной и технологической инфраструктуры России.

«Сегодня в нашей стране функционирует огромное количество различных объектов инфраструктуры: особых экономических зон, промышленных кластеров, технопарков, однако зачастую эффективность их функционирования находится на недостаточно высоком уровне из-за существующих законодательных ограничений», - отметил депутат, добавив, что в рамках экспертного совета будут рассматриваться вопросы, в том числе, по разработке унифицированного подхода к развитию инструментов территориального планирования и повышения эффективности использования промышленной и технологической инфраструктуры регионов России.

Владимир Гутенев напомнил, что Россия унаследовала от СССР ряд мощных научно-производственных кластеров, сформированных в первую очередь под задачи оборонной промышленности. «В настоящее время успешно функционируют авиакосмические и авиационные кластеры, сохранились автомобильные, нуждаются в возрождении кластеры радиоэлектронной промышленности и электронной компонентной базы. Без этой базы нам будет сложно конкурировать в разных областях», - резюмировал депутат. При этом он отметил, что без мощного экономического рывка в области высокотехнологической промышленности, которая является драйвером и для подготовки кадров, и для фундаментальной прикладной науки - будет очень сложно достичь тех целей, на которые ориентирует президент Владимир Путин.

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный куратор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко уверен, что особые экономические зоны и кластеры дают дополнительные возможности для реализации многих программ, в том числе и импортозамещения.

«Перед нами стоят задачи по оживлению, насыщению и формированию новой промышленной политики, если хотите - подготовки нашей страны к новому индустриальному рывку, - отметил Денис Кравченко. - Кластеры и особые экономические зоны дают нам возможность реализовывать программы импортозамещения и диверсификации».

Как подчеркнул федеральный куратор проекта «Локомотивы роста», в условиях, когда нашей стране объявлена полноценная торговая война, необходимо от импортозамещения переходить к импортонезависимости, к реализации суверенной промышленной политики.

«На это нацелен партийный проект «Локомотивы роста», который стал одним из первых новых партийных проектов. В Псковской области его курирует Александр Козловский, который теперь будет координировать его мероприятия и во всем Северо-Западном федеральном округе, - рассказал Денис Кравченко. - Я уверен, у нас большой потенциал взаимодействия. Партия через реализацию этого проекта сможет предложить не только серьезный программный документ, но и совершенно новые подходы к выводу нашей страны на новый уровень, в том числе производства глобально конкурентноспособной продукции».

Комментируя итоги первого установочного заседания, Александр Козловский отметил, что разговор получился живым и заинтересованным. «Мы заслушали тех людей, которые работают «на земле», в регионе, которые там организовали производственные площадки, - сказал он. - Поддержка регионов - это одна из тех задач, которые ставит перед нами президент Владимир Путин и та цель, которую мы ставим для себя, поскольку представляем в Госдуме свои регионы».