Экономика

Михаил Ведерников: Электротехнический кластер может стать отправной точкой для создания территории опережающего развития юга Псковской области

В рамках рабочей поездки в Великие Луки врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил одно из крупнейших промышленных предприятий региона – завод электротехнического оборудования. С производственными мощностями ЗАО «ЗЭТО», которое является якорным предприятием псковского электротехнического кластера, его познакомили депутат Государственной Думы Александр Козловский, который возглавляет экспертный совет по кластерам и ОЭЗ, и генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. Врио губернатора посетил различные цеха, ключевым из которых стал элегазовый.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, основные преимущества элегаза связаны с высоким уровнем пожаробезопасности, экологичностью и низкими эксплуатационными расходами. До недавнего момента порядка 90% электротехнической элегазовой продукции приобреталось в зарубежных странах, поскольку в России до отсутствовали необходимые производственные мощности. Поэтому электротехнический кластер Псковской области с уникальным для России проектом по производству электротехнической элегазовой продукции одним из первых получил поддержку Минпромторга, а в настоящее время по итогам 2017 года признан министерством лидером эффективности в стране.

«Мощности ЗАО «ЗЭТО» произвели на меня хорошее впечатление, это динамично развивающееся производство, – прокомментировал Михаил Ведерников. – Несмотря на то, что в следующем году завод будет праздновать свой 60-летний юбилей, это современное предприятие. У нас с ним связаны большие планы: в настоящее время мы проводим большую работу с тем, чтобы в южной части Псковской области появилась территория опережающего развития, и рассчитываем, что электротехнический кластер станет отправной точкой по развитию этой территории».

«Кластер для нас – это одна из основных точек развития региональной экономики», добавил врио губернатора.

Напомним, что на сегодняшний день участниками кластера являются 12 промышленных предприятий, в ближайшее время планируется вступление еще шести участников. Псковский электротехнический кластер реализует два проекта общей стоимостью 1, 7 млрд рублей, он внес весомый вклад в социально-экономическое развитие области: создано 117 новых рабочих мест, до конца 2018 года планируется создать еще 287 рабочих мест. Кроме того, благодаря успешной работе предприятий кластера наблюдается рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.