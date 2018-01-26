Экономика

Кластерное движение в России набирает популярность - замминистра промышленности и торговли

Кластерное движение в России набирает популярность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Козловского, так замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванный прокомментировал итоги первого заседания экспертного совета по ОЭЗ и кластерам, который возглавил Александр Козловский.

«Статистика показывает, что сейчас в России действует порядка пятидесяти кластеров в 27 регионах, из них 25 уже прошли проверку и включены в наш реестр, - рассказал он. - Радует, что на первую половину 2018 года поданы еще 30 заявок».

Новой тенденцией в кластерном движении, по словам Алексея Беспрозванных, является создание межрегиональных кластеров. Такие объединения не только интегрируют предприятия внутри одного субъекта РФ, но и формируют кооперационную цепочку между регионами.

«Это хороший тренд, мы будем его поддерживать, - отметил замминистра. - Действующая программа поддержки кластеров также пользуется большой популярностью: если в 2017 году мы предоставили порядка полумиллиарда субсидий, то на 2018 год у нас уже есть заявки на общую сумму в 850 миллионов рублей».

Что касается эффективности кластерного объединения предприятий, то, как рассказал Алексей Беспрозванных, она оценивается по нескольким критериям. Первый – уровень кооперации между предприятиями. В среднем он составляет порядка 35-40%, но есть кластеры, которые перешагнули этот порог. «В псковском электротехническом кластере уровень кооперации составляет 67%, это очень высокий показатель», - отметил Беспрозванных. Среди других критериев - объем производимой продукции и объем заказов.

В целом, сообщил заместитель министра, сейчас все кластеры разделяются на три группы в зависимости от времени их появления: успешная группа, в которую входят порядка 5 кластеров, средняя, где кластеры были образованы не так давно и только выходят на новые рубежи, и начинающая, состоящая из вновь созданных кластеров. Возглавляет этот своеобразный рейтинг наиболее успешная пятерка: это воронежский, бурятский, липецкий и псковский кластеры.

Напомним, что первое установочное заседание экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа состоялось в Государственной Думе 25 января. Возглавил недавно созданный совет депутат от Псковской области Александр Козловский, который также является куратором партийного проекта «Локомотивы роста» в Северо-Западном федеральном округе. Главной задачей экспертного совета является развитие промышленности регионов через создание локальных точек роста экономики, которыми и являются кластеры и ОЭЗ, а также контроль за их эффективностью.