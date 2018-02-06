Экономика

О важности контроля за тратой госденег, выделяемых на промышленные кластеры, заявил Александр Козловский

О важности контроля за тратой государственных денег, выделяемых на развитие промышленных кластеров, заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский.

«Сейчас министерство промышленности и торговли уделяет развитию кластеров особое внимание. Самое важное при этом - чтобы все созданные кластеры заработали и стали экономически выгодной моделью, - отметил депутат, добавив, что господдержка направлена, в первую очередь, на научную деятельность. - Это деятельность, связанная с новыми изделиями, инновациями. Я это называю прикладной наукой. К сожалению, на многих предприятиях конструкторские бюро в 90-е годы были уничтожены, но сейчас они начинают возрождаться. Именно на эту деятельность, в первую очередь, идет господдержка - на конструкторскую документацию, производство опытных образцов, их испытание, производство оснастки».

По словам Александра Козловского, «это очень важное направление, поскольку оно даст возможность появиться конструкторским и технологическим бюро на предприятиях, а значит появятся новые разработки, возродится научная деятельность, которая сейчас на предприятиях просто-напросто отсутствует».

Депутат считает правильным тот факт, что деятельность кластеров контролируется со стороны государства. «Потому что наша задача - обеспечить контроль за расходованием государственных денег, чтоб они не были потрачены не на те цели», - заметил парламентарий.