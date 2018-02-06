Экономика

На ближайшие три года потребительскую корзину в Псковской области предлагается оставить без изменений

Администрация Псковской области предлагает продлить срок действия действующей потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в Псковской области до 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, соответствующий документ внесен в областное Собрание.

Согласно федеральному законодательству субъекты РФ не реже одного раза в пять лет должны определять расчетный минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека. Этот показатель используется для расчета величины прожиточного минимума.

Действующая региональная потребительская корзина была утверждена постановлением областного Собрания в 2013 году на четыре года.

В связи с тем, что федеральным законом потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации продлена на 2018-2020 годы в составе и объемах, которые применялись в предыдущие пять лет, аналогичную норму предлагается применить и в Псковской области.

Напомним, что в потребительскую корзину входят 11 видов основных продуктов питания: хлеб, фрукты и овощи, картофель, мясо, рыба, молоко, сахар, яйца, масло и прочие продукты (чай, соль и специи). Кроме того, устанавливаются процентные соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания.