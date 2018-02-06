Экономика

Юрий Сорокин: Лозунг «Россия, вперед» должен превратиться в реальные дела

Вице-спикер Псковского областного собрания Юрий Сорокин считает, что XXVII отчетно-выборный Съезд РСПП показал, что президент понимает и осознает значимость конструктивных отношений между бизнесом и государством. Такое мнение он выразил по итогам мероприятия в кулуарах съезда.

«Бизнес создает, государство регулирует, и эта работа только в командном формате может привести к улучшению жизни населения в стране, - отметил парламентарий. - Только тогда лозунг «Россия, вперед!» превратится из лозунга в реальные дела. Как сказал Владимир Владимирович, такие встречи нужно проводить регулярно, и важно, чтобы они не носили ритуальный характер, а были деловыми, чтобы на них обсуждались конкретные проблемы бизнеса».

Юрий Сорокин подчеркнул, что съезд был полезен и политикам, и бизнесменам. «Мы встречаемся, делимся впечатлениями, проговариваем общие проблемы, и приятно, что эти обсуждения потом находят отражения в реальных делах», - заключил он.

Это мероприятие традиционно не только подводит ежегодные итоги работы российского бизнеса, но и задает основные тренды на будущее. В работе съезда приняли участие представители нашего региона – депутат Госдумы от Псковской области, руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский и члены РСПП Юрий Сорокин и Андрей Козлов.