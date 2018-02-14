Экономика

Омский инвестор намерен вложить в предприятия Псковской области 14 млрд рублей

Группа компаний «Титан» из Омской области инвестирует в строительство предприятий в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области 14 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС врио губернатора Михаил Ведерников.

«Мы сегодня договорились о межрегиональной кооперации с потенциальным инвестором, который планирует вложить в предприятия на территории области порядка 14 млрд рублей, а это, чтоб было понятно, половина нашего бюджета годового», - сказал Ведерников в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В ходе интервью ТАСС Ведерников пояснил, что инвестировать в предприятия региона планирует группа компаний «Титан». «Порядка 1,5 млрд рублей на первом этапе хотят вложить к концу 2018 — началу 2019 года, но мы договорились, что проект будет реализовываться поэтапно. Там будет ряд предприятий, мы надеемся, что первое предприятие будет запущено уже к 2019 году», - сказал Ведерников, отметив, что он «пока не хотел бы раскрывать подробностей проекта».

ОЭЗ производственно-промышленного типа «Моглино» расположена в 8 км от Пскова, завершить ее формирование планируют в 2026 году. В целом площадка в 215 га предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей и созданием порядка 4 тыс рабочих мест.

Группа компаний «Титан» занимается производством латекса, каучука и другой промышленной химии. В состав группы входят такие предприятия, как «Омский каучук», «Титан-Агро», «Инвестхимпром», Новочеркасский завод смазочных материалов, а также компания по оптовой торговле «Титан-Интер-Трейд» и другие.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд «Росконгресс».