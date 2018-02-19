Экономика

Михаил Ведерников: Нужно убирать лишние административные барьеры

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 20 февраля, ознакомился с работой Агентства инвестиционного развития Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, директор учреждения Юрий Подобед рассказал, что в Агентстве функционируют три отдела: сопровождения инвестиционных проектов, маркетинга и консалтингового обеспечения.

Сотрудники первого отдела оказывают административную поддержку действующим и потенциальным инвесторам, занимаются решением всех вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Работа с инвесторами в агентстве построена по принципу «одного окна». В прошлом году инвестиционный портфель Агентства пополнили 18 новых проектов с общим объемом инвестиций более 9 млрд рублей. Всего сотрудники ведут 77 инвестпроектов.

«Кто недавно пришел?» — спросил врио губернатора.

«Производитель мебели, объем инвестиций около 70 млн рублей», — ответил директор.

На вопрос руководителя региона о имеющих место трудностях, Юрий Подобед назвал длительные переговоры с некоторыми федеральными ведомствами и структурами.

На это руководитель региона Михаил Ведерников поручил председателю Государственного комитета Псковской области по экономической политике и инвестиционному развитию Андрею Михееву проработать единый механизм взаимодействия инвесторов с органами федеральной, региональной и муниципальной власти, чтобы максимально снять возможные административные барьеры и сократить срок и количество разрешений и согласований. «Для нас это принципиальные вещи. Мы должны соответствовать современным условиям и ожиданиям инвесторов, быть гибкими и открытыми, чтобы от момента заявки до реализации проекта проходило как можно меньше времени», — подчеркнул он.

Также врио губернатора поручил ежемесячно предоставлять информацию о том, сколько инвесторов обратилось в АИР, сколько отсеялось и почему, чтобы понимать, где идет системная недоработка.

В отделе маркетинга руководителю региона рассказали о планах Агентства на ближайшую перспективу. Среди них — бизнес-миссия псковских предприятий в Финляндию, визит польских инвесторов в регион, участие делегации Псковской области в ежегодном собрании Ассоциации европейского бизнеса в Санкт-Петербурге и День открытых дверей.

К лету у Агентства инвестразвития появится обновленный сайт. Работа по ребрендингу интернет-портала ведется совместно с ПАО «МегаФон» в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве.

В рамках встречи врио губернатора Михаил Ведерников также поддержал предложение сотрудников АИР по созданию Клуба инвесторов и согласился возглавить его работу. Это будет площадка для неформального общения между властью и бизнесом, и инвесторов между собой. Его участники смогут обсуждать возникающие проблемные вопросы, обмениваться опытом и идеями.

В свою очередь руководитель региона нацелил сотрудников Агентства на активную работу. «Вы — передовой отряд в вопросах инвестиций и экономики в регионе, поэтому проявляйте инициативу, предлагайте, не давайте нам покоя», — сказал он.

Михаил Ведерников также поблагодарил сотрудников Агентства за работу на Российском инвестиционном форуме в Сочи. «Регион достойно принял в нем участие. Все соглашения, которые мы подписали, имеют четкую конкретику, и наша с вами общая задача — успешно реализовать все намеченные планы», — заключил руководитель региона.