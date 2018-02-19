Экономика

Псковский завод АДС проводит модернизацию оборудования

Сегодня, 27 февраля, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский и глава администрации Пскова Александр Братчиков в рамках ознакомления с производством посетили псковский завод АДС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, гостям провели экскурсию по предприятию, которое выпускает в том числе медицинское оборудование: специализированные станции фильтрации и водоподготовки. Руководство активно сотрудничает с одним из научно-исследовательских центров Санкт-Петербурга, модернизирует производство, расширяет спектр партнеров по России. На данный момент на заводе работают более 250 сотрудников.

По итогам осмотра глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что для города развивающееся предприятие имеет большое значение и в плане создания рабочих мест, и в плане налоговой базы. «Мы, безусловно, можем гордиться тем, что Псковский завод АДС активно занимается импортозамещением. Это имеет стратегическое значение как для экономики страны в целом, так и для развития Пскова», - подчеркнул глава администрации.

Между тем, депутат Государственной Думы Александр Козловский на встрече с коллективом подчеркнул, что как руководство области, так и Российский союз промышленников и предпринимателей направляют усилия на помощь предприятиям, которые заинтересованы в развитии. В частности, во время выездного экспертного совета, который пройдет в Пскове в апреле-мае текущего года, Александр Козловский планирует вновь посетить завод АДС с потенциальными инвесторами.