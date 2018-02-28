Экономика

Роспотребнадзор обнаружил в Псковской области «предприятие-фантом»

В Псковской области Роспотребнадзор обнаружил «предприятие-фантом». Как сообщается на официальном сайте столичного управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, в Пскове в результате контрольно-надзорных мероприятий установлен факт отсутствия по адресу, указанному на этикетке, офиса предприятия-производителя молочной продукции.

Кроме того, в управлении Роспотребнадзора по Московской области утверждают, что указанная молочная продукция – фальсификат. Продукция предприятий не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Речь идет об ООО «Псковская молочная компания», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53 (адрес производства: Псковская область, п. Дедовичи, ул. Заводская, д. 16а).

В ведомстве предупреждают, что такая продукция может быть опасной и вызвать пищевое отравление.