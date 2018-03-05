Экономика

Комбинат по переработке пластика полного цикла открылся в Плюссе

В понедельник, 5 марта, в поселке Плюсса открылся комбинат по переработке пластика полного цикла. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Плюсский перерабатывающий комбинат (ООО «ППК») создан при поддержке администрации Псковской области и региональных подразделений «Единой России» и ПАО «Сбербанк» в целях реализации закона «Об охране окружающей природной среды».

От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с открытием завода руководство предприятия, трудовой коллектив, а также жителей поселка поздравил начальник Главного Государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов. Он отметил, что создание современного перерабатывающего производства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами как никогда актуально, и вручил Благодарственные письма за подписью Михаила Ведерникова генеральному директору ООО «ППК» Константину Новинскому и другим причастным к реализации проекта.

Основная задача предприятия состоит в увеличении глубины переработки использованного пластика для сокращения загрязнения окружающей среды отходами и экономии природных ресурсов. Для этого на производстве внедрены современные малоотходные и безотходные технологии. Они позволяют в разы снизить объемы захороняемых на полигонах отходов, повышают уровень использования отходов, а также сырьевого и энергетического потенциала вторичных материальных ресурсов. При этом переработка отходов экологически безопасна.

Полный цикл представляет собой сбор пластика, его сортировку и мойку. Затем пластиковые отходы проходят грануляцию и экструзию. В дальнейшем сырье используется для изготовления пластиковых изделий.

Производственные мощности комбината позволят перерабатывать пластиковые отходы со всей территории Псковской области. С открытием первой очереди производства будет перерабатываться более 2,5 тыс тонн в год отходов использованного пластика и производиться более 100 видов товарной продукции различного назначения: пленка, рукава для фасовки, пакеты и другое. В дальнейшем руководство предприятия планирует расширение производства.

На комбинате создано 30 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил порядка 60 млн рублей.