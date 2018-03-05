Экономика

В сфере торговли в Псковской области ситуация стабильна - Ольга Милонаец

В сфере торговли в Псковской области отмечается стабильная ситуация. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm) сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

«У нас все достаточно ровно в торговых сетях, в том числе и по ценам. Меня радует, что торговые сети между собой хорошо конкурируют. На уровне, по крайней мере, федеральных торговых сетей конкуренция существует. Мелкие розничные магазины под наш контроль не попадают. Мы следим за тем, чтобы на этом рынке не было сговора, но таких фактов не выявляется», - добавила она.

Также Ольга Милонаец отметила, что нельзя по закону запретить куда-то приходить или не приходить федеральным торговым сетям, но можно создавать преференции для местных компаний.