Экономика

ЗАО «ЗЭТО» и предприятия псковского электротехнического кластера принимают участие в промышленном форуме СЗФО «Локомотивы роста»

Сегодня, 13 марта, в Санкт-Петербургском политехническом университете открылся промышленный форум «Локомотивы роста: цифровая экономика и новое производство». Перед началом работы участников форума приветствовал ректор университета Андрей Рудской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы, куратора проекта Александра Козловского.

«Для нас большая честь вслед за Екатеринбургом, Иркутском, Владивостоком, Иваново организовать такой большой форум, – отметил Андрей Рудской. – Федеральный партийный проект «Локомотивы роста» направлен на развитие цифровой экономики, основным компонентом которого является высокотехнологическая промышленность. При этом приоритетным направлением проекта является развитие человеческого капитала, подготовка инженеров новой формации, способных решать новые задачи в условиях развития».

Как рассказал ректор, политехнический университет стоял у истоков развития новых производственных технологий: в феврале 2015 года на его базе создали институт передовых производственных технологий и совместно с партнерами сформировали дорожную карту развития. В июле 2016 годе на форуме стратегических инициатив президенту Владимиру Путину был представлен проект «Фабрики Будущего», который на прошедшем недавно в Иваново форуме «Лидеры роста» получил государственную поддержку.

Андрей Рудской также отметил, что инициатива партии «Единая Россия» отвечает современным векторам развития страны. «Партия «Единая Россия» идет в ногу со временем, помогает развиваться предприятиям», - считает он.

«Россия всегда была в авангарде промышленного развития, - отметил член Высшего совета «Единой России», председатель общественного совета проекта «Локомотивы роста» Олег Бударгин. – Но особенно активно это видно сейчас, это звучит в Послании, наказах нашего Президента, реализуемых проектах. Важно сейчас не упустить этот шанс, это время, которое надо активно использовать». Презентация отечественных предприятий, которая проходит в рамках форума, говорит о том, что работа в этом направлении идет, уверен Олег Бударгин. В то же время, отметил он, нужно масштабировать их и развивать на всей территории страны, чтобы Россия была лидером нового технологического цикла»

Депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко напомнил, что проект начал свою работу всего год назад. Он направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями, которые и являются основными локомотивами роста.

«Для успешной работы мы проанализировали большой объем информации, активно работаем с промышленными, инфраструктурными и финансовыми компаниями, - сказал Денис Кравченко. - Сегодня мы видим их потребности, знаем, как помочь. Для отбора лидерских проектов мы организовали серию форумов, сегодня проходит уже пятое подобное мероприятие. Заявленные темы важны, от них зависит будущее нашей страны».

Главная цель форума, по словам Кравченко – определить перспективные направления развития предприятий, найти талантливых организаторов и оказать им помощь.

Всего в работе форума принимает участие свыше двухсот участников - руководителей ведущих промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа.

Псковская область представлена якорным предприятием электротехнического кластера – заводом электротехнического оборудования, который представил на мероприятии свой стенд. Кроме того, в псковскую делегацию вошли представители предприятий и партнеров кластера, такие, как великолукский завод «М-Конструктор», Псковский государственный университет, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. В работе форума принимают участие руководитель ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич и председатель общественного совета партпроекта «Локомотивы роста» в Псковской области Сергей Быков, представители ОАО «Псковский хлебокомбинат».

Работа форума разделена по секциям. На первой секции участники обсуждают мегапроект «Фабрики Будущего», на второй – вопросы развития станкостроения, робототехники, сенсоров, приборостроения, на третьей – компетенции будущего: новое качество управления, в рамках сессии будет проведен сбор и обобщение предложений региональных экспертов и участников промышленной деятельности по вопросам стимулирования промышленного производства в СЗФО, создания новых перспективных производств.

Центром форума станет стратегическая сессия «Региональные точки роста. Компетенции будущего - новое качество управления», в рамках которой будет проведен сбор и обобщение предложений региональных экспертов и участников промышленной деятельности по вопросам стимулирования промышленного производства в СЗФО, создания новых перспективных производств.

Ожидается, что в форуме примут участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Напомним, что куратором партийного проекта «Локомотивы роста» в СЗФО является депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, который принял участие в организации форума.