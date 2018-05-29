Экономика

Андрей Козлов об аграрной политике в регионе: Многие показатели мы выполнили, но остается ряд проблем

30 мая на заседании комитета Псковского областного Собрания по по экономической политике, АПК и природопользованию депутатам был представлен доклад администрации о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2017 году. Парламентарии имели возможность задать интересующие вопросы начальнику управления сельского хозяйства Псковской области Николаю Романову. Свою оценку проводимой в аграрном секторе политике Псковской Ленте Новостей озвучил председатель профильного комитета регионального парламента Андрей Козлов.

- Андрей Григорьевич, как вы оцениваете представленный сельхозуправлением доклад? Какие достижения, проблемы и точки роста в аграрной политике региона вы видите?

- Все цифры представлены в докладе. Мы видим, что аграрная политика осуществляется в рамках пятилетней программы. Многие показатели за прошлый год мы выполнили успешно. Особенно, по сравнению с другими регионами, мы перевыполнили показатели по животноводству и идем на первом месте в этом секторе. Конечно, есть ряд проблем по мелким и средним предприятиям. По ряду объективных и субъективных причин мы немного не выполнили показатель по растениеводству. Когда были проливные дожди, часть урожая не удалось убрать.

Что касается других показателей - молока, - мы в том году минимально, но увеличили показатели, и штрафные санкции не понесли. Но хотелось бы, конечно, больше.

Общие цифры бюджета уменьшились, но это связано с тем, что ряд инвестпроектов, которые поддерживались субсидиями, вошли в стадию реализации, и инвесторы уже гасят тело долга. Есть несвязанная поддержка на литр молока, небольшая поддержка элитного семеноводства и мелиорации. Также в этом году увеличена грантовая поддержка фермеров. Политика верная. Надеемся, что меры поддержки будут увеличиваться.

- Каковы перспективы развития аграрного сектора по текущему году?

- По этому году остались те же программы. К сожаления, несвязанная поддержка по растениеводству в нынешнем году немножко уменьшена за счет сокращений субвенций из федерального бюджета. Сохранилась программа мелиорации, востребованная псковскими сельхозтоваропроизводителями. Осталась и поддержка племенного животноводства.

По программе «Социальное развитие сельских территорий» у нас в этом году уже состоялось хорошее событие - строительство клуба в Бежаницах.

Также остаются вопросы с кадрами. Поддержка молодых специалистов, которые получают по 50 тысяч рублей, остается в прежних объемах.

К сожалению, огорчает то, что в 2017 году в связи со сменой власти вовремя не была объявлена чрезвычайная ситуация, и наши сельхозтоваропроизводители не получили компенсацию за убытки, хотя наши соседи ее получили. По словам Николая Александровича (Николай Романов, глава областного сельхозуправления - ред.), документы находятся в Минсельхозе. Он заверил, что будут приложены все усилия, чтобы эта ошибка была исправлена.