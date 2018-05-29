Экономика

Юрий Сорокин об инвестиционном климате в регионе: Самое главное - это настроение бизнес-сообщества

30 мая вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, предприниматель Юрий Сорокин выступил с докладом на инвестиционной энергетической конференции - площадке взаимодействия инвесторов и исполнительной власти регионов. Парламентарий рассказал участникам мероприятия о деятельности органов законодательной власти в части обеспечения инвестиционной привлекательности региона. Свою оценку инвестиционному климату в Псковской области Юрий Сорокин дал в интервью для Псковской Ленты Новостей.

- Юрий Юрьевич, на ваш взгляд, насколько Псковская область привлекательна для инвесторов? Каков инвестиционный климат в регионе?

- Я считаю, что инвестиционный климат в Псковской области не хуже, чем в других регионах, а в некоторых моментах - и лучше. Конечно же, мы говорим об особой экономической зоне «Моглино» - единственной в Северо-Западном федеральном округе и одной из немногих в стране. Несмотря на многочисленные скептические высказывания во время строительства, сейчас мы видим - резиденты появляются. Я уверен, что в ближайшее время их круг расширится.

Но мы не должны забывать, что самое главное - это общее настроение предпринимательского бизнес-сообщества. Если у предпринимателя нет идеи, нет желания увеличивать свой бизнес, объем выпуска продукции, то что бы мы ни делали - не поможет. Во главе угла стоит предпринимательская активность. Мы ее только поддерживаем и стараемся стимулировать различными льготами.

Как руководитель завода, я вижу, что это интересно инвесторам. Я даже иногда начинаю ревновать и говорю, чтобы у местных инвесторов и greenfield-инвесторов были равные права. Но на самом деле, если думать по-государственному, мы им должны давать преимущества, потому что они стартуют, уезжают с насиженных мест, и им труднее начать производство на чужой территории. И все эти льготы являются временными. Если почитать закон, мы увидим, что со временем те же резиденты «Моглино» будут платить такие же налоги, как и мы. Я считаю, что процессы, которые были начаты несколько лет назад по строительству «Моглино», разработанные совместно с исполнительной властью законы, которые мы поддержали и приняли, идут на пользу развития предпринимательства и, безусловно, это создает благоприятный инвестиционный климат на территории региона.

- Насколько законодательная база Псковской области комфортна для инвесторов? Есть ли какие-то препятствия, которые мешают региональным органам власти создавать благоприятные условия для развития бизнеса?

- К сожалению, мы не можем принимать некоторые законы, потому что федеральное законодательство не позволяет. Здесь нам хотелось бы, чтобы правительство быстрее принимало решения, которые позволят освободить нам руки на местах - давать больше льгот, преференций, изменить некоторые законы в части определения кадастровой стоимости земельных участков, пересмотреть критерии стратегических проектов и так далее. И тогда нам было бы легче работать. Сейчас же в некоторых моментах мы вынуждены сдерживать сами себя, чтобы не нарушать федеральное законодательство.

- Инвестиционный энергетический форум в Пскове собрал и производителей, и представителей власти, и монополистов в лице МРСК Северо-Запада. Какой практический эффект должен следовать за такими мероприятиями?

- Конечно, без электричества мы никуда. В основном все технологическое оборудование состоит из электрических машин, и вопросы присоединения, его дороговизны и сложного документооборота поднимались неоднократно. Сейчас все идет по пути упрощения доступа к сетям, сами монополисты идут навстречу. Еще не так давно подключиться к МРСК было непростой задачей: от огромного количества согласований до значительной суммы за процедуры. Не могу сказать, что сейчас это стало легко, но тренд наметился - мы стали разговаривать, встречаться. При этом встречи инициируют они, что, безусловно, радует. Лед тронулся.

Беседовала Илона Васильева