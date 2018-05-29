Экономика

За неделю в России выросли цены на сахар, пшено, курицу, баранину и чай

За прошедшую неделю цены в российских магазинах на сахарный песок выросли на 1,4%, пшено - на 0,7%, курицу - на 0,4%, баранину, чай - на 0,2%. Одновременно яйца куриные подешевели на 2,0%, крупа гречневая - на 0,8%, рыба мороженая, молоко пастеризованное, масло сливочное – на 0,2-0,3%. Об этом сообщает Росстат.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем практически не изменились, при этом капуста белокочанная подорожала на 4,2%, картофель, лук, морковь и яблоки – на 0,6-2,2%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4,0%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 1,9%.