Экономика

«Серый» газ

Почему прекратилось снабжение сжиженным газом в баллонах жителей села? С таким вопросом на днях обратился житель Островского района к исполнительной власти региона через портал ведерников.рф. И это не первая жалоба подобного рода на этом сайте. Кроме того, по нашим сведениям, похожее коллективное обращение поступило и в областной госкомитет по экономическому развитию. Да что там, как нам стало известно, жителей не менее десятка районов области интересует один и тот же вопрос - почему к ним перестали привозить газ в баллонах.

Почти по Агате Кристи

Начнем с того, что проблеме с сжиженным газом в баллонах в Псковской области уже не один год. Дело вовсе не в том, что его производство - это сложный технологический процесс, и регион его получает в ограниченных количествах (по заявке госкомитета по тарифной политике). На самом деле даже этой строго лимитированной партии для нужд населения должно хватать с лихвой, даже излишки образуются, но об этом чуть позже.

Сложности начинаются на этапе реализации. Обеспечивать сжиженным газом население по закону имеют право только уполномоченные газораспределительные организации (ГРО), а этот статус еще заслужить надо. Учитываются и площадки для хранения, и количество работников, и сменный фонд баллонов, и еще масса факторов. И только компании, получившие статус ГРО, смогут получать так называемый балансовый газ для реализации исключительно для бытовых нужд по ценам примерно в два раза ниже рыночных, коммерческих (установленных для голубого топлива, который продается, к примеру, на заправках).

Государство оказывает такие преференции в обмен на социальные обязательства - газоснабжающие организации обязаны снабжать относительно дешевым баллонным газом жителей тех населенных пунктов, до которых желтые трубы газопроводов еще не добрались.

В Псковской области работали сразу несколько газовых компаний, которые занимаются реализацией сжиженного углеводородного газа. Однако без статуса ГРО и возможности покупать газ по льготной цене, организации попросту не выдерживают конкуренции со стороны более успешных коллег и прекращают деятельность.

И тут мы подходим к тому месту в нашей истории, которая напоминает известную считалочку про десять негритят, дружная компания которых стремительно сокращалась в силу неумолимого фатума. Причем в нашем контексте речь идет об одном из наиболее драматичных моментов незамысловатого стишка, когда негритят осталось всего двое. Еще не слишком мало, чтобы привлечь пристальное внимание ФАС по поводу доминирующего положения на рынке, но уже не настолько много, чтобы всерьез говорить о конкурентном рынке.

До недавнего времени в регионе газ в баллонах распределялся между тремя уполномоченными организациями: «Облгазсервис», «Пропан» и «Псков Газ» (до 2005 года это была производственная площадка «Газпрома»). Последняя, к слову, статус ГРО имела более полувека, но с 2018 года была вынуждена работать без него, а значит, и без льготного балансового газа. Но даже после этого она продолжала поставлять сжиженный газ населению по утвержденным комитетом Псковской области по тарифам и энергетике розничным ценам.

Скажем так, помимо юридических обязательств, ООО «Псков газ» нес еще и репутационные - население области знало эту организацию, как надежного поставщика. И до 22 июня компания выполняла свои моральные обязательства, но в определенный момент разница между балансовым газом и коммерческим приблизилась к психологической отметке в 10 000 руб. за тонну (балансовый - 18000 руб./т, коммерческий - 28 000 руб./т). Если учесть, что объемы поставок у ООО «Псков газ» населению порядка 200 тонн в месяц, то возник бы чистый убыток в 2 000 000 рублей в месяц!

Кстати, на сегодня разница между ценой балансового и коммерческого составляет уже 17 000 рублей за тонну, так что возможный убыток составил бы уже 3 400 000 рублей в месяц, что неминуемо привело бы ООО «Псков газ» к банкротству в течение нескольких месяцев. Поэтому компании пришлось вынужденно приостановить деятельность в этом направлении. Но почему никто не подхватил эстафету?!

Когда реальность превращается в фантастику

Достоверность сведений об отсутствии поставок балансового газа в ООО «Псков газ» и отпуск в баллонах населению по регулируемым ценам легко проверяется проверкой бухгалтерского учета компании. Также как и отсутствие юридических обязательств ООО «Псков газ» в приказах госкомитета региона по тарифам и энергетики. В то же время присутствие там ООО «Пропан» и ООО «ОблГазСервис» говорит об обязанности этих организаций поставлять балансовый газ для нужд населения по заявкам от граждан во все районы Псковской области.

Но вот в чем казус: юридически обязанные поставлять балансовый газ населению ООО «Пропан» и ООО «ОблГазСервис» этого не делают, а в адрес ООО «Псков газ» нескончаемым потоком приходят жалобы от населения об отсутствии поставок. При этом для предотвращения возникновения перебоев в поставке сжиженного газа населению, в Псковской области предусмотрено закрепление за каждым районом двух ГРО. Как же так?

На самом деле иной раз населению и предлагают приобрести льготный газ, но без доставки. Нужно «всего лишь» доехать до ближайшей газозаправочной станции и заправить баллон там. Не будем сейчас ставить акцент на том, что ближайшая ГЗС может оказаться совсем не близко к потребителю, а отметим, что такие действия противоречат всем правилам и нормам.

Важно отметить, что основная часть потребителей сжиженного газа - это наименее социально защищенные слои населения, проживающих в отдаленных районах области и сельской местности, среди которых много пенсионеров и инвалидов. Особенно остро вопрос встает в зимний период, во время холодов. Там, где отсутствует магистральный газопровод, баллонный газ зачастую используют не только для приготовления еды, но и для отопления. У многих из них просто нет возможности самостоятельно добираться с баллонами до ГЗС, чтобы заправить их и отвезти обратно домой.

Согласитесь, гораздо удобнее, когда заправленный баллон привозят на дом, зачастую в тот же день, когда оставлена заявка по телефону диспетчерской службы. Пустой баллон заберут, новый подключат и проверят, все ли в порядке. Сказка? Теперь, похоже, да. А до недавних пор – будничная реальность. И так и должно быть! Но как только из игры выбыл «Псков газ», по таким справедливо ожидаемым принципам почему-то больше никто не работает!

Был балансовый, стал не очень

К сожалению, в этой истории нашлось еще место для не самых приглядных подводных камней. Участники рынка не первый год говорят о том, что одна из уполномоченных компаний продает «излишки» балансового ресурсного газа на своих заправках на коммерческой основе, еще и демпенгуя при этом и нервируя конкурентов.

Обратимся к цифрам. В 2018 году на Псковскую область выделяется 1260 тонн в месяц балансового газа. Из них - 930 тонн «Пропану» и 330 тонн «ОблГазСервису». В среднем (имеются высокие и низкие сезоны) в месяц по назначению население закупает у компаний около 500 тонн. То есть суммарно образуются излишки в размере превышающими 700 тонн! Но тут возникает справедливый вопрос, откуда берутся «излишки» газа, если население жалуется на отсутствие поставок?

К нам в руки попали документы по результатам проверки ОБЭП после жалоб газовых организаций, где указано, что компания «Пропан» из 25 тысяч тонн, полученных за два года, лишь 10 отпустило населению, а остальное на коммерческих заправках. Однако дело возбуждено не было, так как в уголовном кодексе РФ отсутствует статья, предусматривающая ответственность за реализацию остатков льготного газа не населению, а коммерческим фирмам.

Обращались участники рынка и в территориальное УФАС с жалобой на нарушения закона о добросовестной конкуренции и приказа регионального госкомитета по тарифам и энергетике. Итог тот же – нарушений ведомство не обнаружило.

«Сам по себе статус уполномоченной организации, закупающей газ по регулируемым оптовым ценам и отпускающей его населению по регулируемым розничным ценам, не может свидетельствовать о наличии у такого поставщика исключительно преимуществ на соответствующем товарном рынке», - заявили антимонопольщики.

Смотрите также Псковские дачники обратились к Андрею Турчаку с просьбой решить проблему с подвозом сжиженного газа в баллонах

В надежде переломить ситуацию руководители сразу нескольких газовых компаний и члены садоводческих товариществ обратились к высшему должностному лицу региона, тогда этот пост занимал Андрей Турчак. Он обещал разобраться. Но, судя по комментариям наших источников, ситуация за два года не изменилась ни на йоту.

Газовое Эльдорадо в серых тонах

Еще раз повторим – реализация балансового газа на коммерческой основе запрещена приказом госкомитета Псковской области по тарифам и энергетики. Но участники рынка утверждают, что в регионе (к слову, не только в нашем) - это распространенная практика.

Для недобросовестной организации это настоящее El Dorado. Стоимость балансового газа для газораспределительных организаций уже с доставкой на станцию назначений, где располагается ГРО, напомним, составляет 18 000 руб./т. Сопутствующие расходы, (слив/налив, хранение, налоги, прибыль и т.п.) в среднем составляют - 5000 руб./т. Итого - 23 000 руб/тн. Прибавим к каждой тонне по 8000-9500 рублей прибыли. Получим около 32 500 руб./т, что на 3 000 руб. ниже средних цен по рынку.

Такой демпинг с использованием своего положения как ГРО уже привел к тому, что в Псковской области практически не осталось независимых от «Пропан» и «ОблГазСервис» газовых компаний и газовых заправочных станций.

Ну демпинг сам по себе – не преступление. Сомневаемся только, что его удалось бы достичь, играя на рынке сбыта газа честно. Давайте посчитаем.

На сайте ООО «Пропан» опубликованы цены на 5 АГЗС имеющихся у данной организации, (http://propan60.ru). Возьмем самую дорогую - 17,90 рублей за литр, на заправке, расположенной в г. Порхов, ул. Псковская. 58. При средней плотности смеси пропан-бутан за тонну получатся те самые 32 500 руб./т.

Ориентируясь на итоги торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, цена сжиженного углеводородного газа на базисе поставки станция Сургут - 27 500 (на 31.07.2018). Ж/д тариф от ст. Сургут до ст. Остров, где принимает газ ООО «Пропан» составляет 7 815 руб./т (данные опять же из открытых источников). Таким образом цена на коммерческий газ на станции Остров уже составляет 35 315 руб./т. И это «голая» цена, которая не включает в себя - расходы на слив газа из ж/д цистерн, хранение газа на ГНС, налив газа в автоцистерны, доставку газа до АГЗС, расходы на содержание самой АГЗС, зарплату сотрудникам, налоги и прибыль (маржу) организации... А разница уже минус 2 815 руб./т.! Вряд ли кто-то стал бы работать себе в убыток, не так ли?

Определенный простор для серых схем открывается еще и в плане работы на экспорт. Особенно в летний период (для газа это «высокий» сезон), когда складывается ситуация, когда маржинальность от продажи газа в страны Прибалтики, Польшу и Белоруссии значительно превышает внутрироссийскую. Однако в связи с закрытостью баз данных таможенных органов, сказать сколько и кем было задекларировано и вывезено газа автоцистернами через пропускные таможенные пункты на границе Псковской области с Белоруссией и странами Прибалтики пока не представляется возможным.

Сложность доказательства экспорта балансового газа заключается еще и в том, что уполномоченная ГРО может продавать газ российской компании- «прокладке», которая уже затем продает газ на экспорт и основная проблема тогда доказать сговор этих двух (или более) компаний. К тому же, газ отпускается, как правило, в автоцистерну покупателя и продавец может сослаться на то, что он не знает куда едет газовоз, а покупатель сказать, что не знал, что это балансовый газ и вообще не знает, что это такое.

Какой из всего этого можно и нужно сделать вывод?

Поскольку напряженная ситуация с балансовым газом возникла после отказа предоставить статус ГРО ООО «Псков газ», очевидно, что ни ООО «Пропан», ни ООО «ОблГазСервис» не обладают ни инфраструктурными, ни техническими, ни людскими ресурсами для самостоятельного бесперебойного снабжения населения. По логике необходимо вернуть статус ГРО «Псков газу» и распределить в равных долях выделяемый на Псковскую область балансовый газ между этой и другими компаниями.

Что касается удивительного превращения балансового газа в коммерческий, то здесь необходимо осуществлять полноценный контроль за отчетами и списаниями, которые предоставляются газораспределительными организациями в комитет по тарифам и энергетике Псковской области по итогам каждого прошедшего года.

Леонид Смыслов